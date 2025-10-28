Maçlar yeniden oynanacak mı? "Bu sezonkilerin sonucu değişebilir"

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu soruşturmayı, spor hukukçusu Alpay Köse NTV'de değerlendirdi.

Bahis hesabı bulunan hakemlerin ceza konusunda üç kategoriye ayrılayacağını söyleyen Köse, tescil edilmiş sezonlardaki maç sonuçlarının iptal edilemeyeceğini açıkladı. Ancak sadece bu sezon oynananların sonucu değişebilir.

"HAKEMLER ÜÇ KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK"



"Futbolun herhangi bir sübjesinin, herhangi bir şekilde bahis oynaması kesinlikle yasaktır. Bunların hepsinin disipline sevk edilerek cezalandırılması gerekir." diyen Köse, "Belli süre men edilmekten tamamen lisansının iptal edilmesine kadar çeşitli cezalar var. Men cezası verilmesi bu anlamda gerekli. Hakemler soruşturmada bahis hesabının aktifliği, bahis oynadıkları branşlar ve ülkelere göre üç kategoride değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

