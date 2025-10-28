Maçlar yeniden oynanacak mı? "Bu sezonkilerin sonucu değişebilir"
Hakemlere bahis soruşturması sonrası gözler alacakları cezalara ve maçların akıbetine çevrildi. Peki maçlar yeniden oynanabilir mi? İşte yanıtı...
Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu soruşturmayı, spor hukukçusu Alpay Köse NTV'de değerlendirdi.
Bahis hesabı bulunan hakemlerin ceza konusunda üç kategoriye ayrılayacağını söyleyen Köse, tescil edilmiş sezonlardaki maç sonuçlarının iptal edilemeyeceğini açıkladı. Ancak sadece bu sezon oynananların sonucu değişebilir.
"HAKEMLER ÜÇ KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK"
"Futbolun herhangi bir sübjesinin, herhangi bir şekilde bahis oynaması kesinlikle yasaktır. Bunların hepsinin disipline sevk edilerek cezalandırılması gerekir." diyen Köse, "Belli süre men edilmekten tamamen lisansının iptal edilmesine kadar çeşitli cezalar var. Men cezası verilmesi bu anlamda gerekli. Hakemler soruşturmada bahis hesabının aktifliği, bahis oynadıkları branşlar ve ülkelere göre üç kategoride değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.
Köse, "Hesabının olması cezayı gerektirmez normal şartlarda. Kesinlikle lisansının iptali gerekir. Hakemlere verilecek cezalar, Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesindeki bahis başlığıyla sınırlı kalmayabilir." dedi.
"BU SEZON OYNANANLARIN SONUCU DEĞİŞEBİLİR"
Köse sözlerini şöyle sürdürdü:
"Müsabakaların iptal edilmesi veya tekrar oynanması için başka şartlar gereklidir. Tescil edilmemiş olması gerekir, yani bir maçın iptal edilmesi için... Maddi zararların tazminini talep edebilirler.
Köse, önceki 5 sezon tescil edildiği için soruşturmada yer alacak müsabakalardan sadece bu sezon oynananların sonucunun değişebileceğini de söyledi.
Köse, "Federasyondaki soruşturma, Hukuk Kurulu'nun ilgili dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sunmasıyla devam edecek." dedi.
- Etiketler :
- Spor
- Yasa Dışı Bahis
- Spor&Skor