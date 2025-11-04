NTV.COM.TR

Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Sırbistan'da karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti.

 Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

