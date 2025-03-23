Maçta saha bir anda karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Adana Süper Amatör Play-Off turunda Baklalısporlu futbolcular, 2-0 mağlup oldukları maçın arından Kozanspor FK futbolcuları ve taraftarlarına saldırdı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.
Adana Süper Amatör Ligi Play Off maçında karşı karşıya gelen Kozanspor FK ile Baklalıspor takımlarının oyuncuları kavga etti.
Yüreğir ilçesindeki Muharem Gülergin Stadı'nda oynan maçı ev sahibi Baklalıspor karşısında Kozanspor FK 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
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