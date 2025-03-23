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Maçta saha bir anda karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Adana Süper Amatör Play-Off turunda Baklalısporlu futbolcular, 2-0 mağlup oldukları maçın arından Kozanspor FK futbolcuları ve taraftarlarına saldırdı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

Maçta saha bir anda karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Süper Amatör Ligi Play Off maçında karşı karşıya gelen Kozanspor FK ile Baklalıspor takımlarının oyuncuları etti.

Yüreğir ilçesindeki Muharem Gülergin Stadı'nda oynan maçı ev sahibi Baklalıspor karşısında Kozanspor FK 2-0'lık skorla kazandı.

Maçta saha bir anda karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu - 1

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

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