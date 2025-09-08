Madagaskar - Çad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası Afrika eleme maçları heyecanı devam ediyor. Madagaskar zorlu karşılaşmada Çad’ı konuk ediyor. Çad kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Madagaskar - Çad mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Madagaskar, Çad karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Madagaskar - Çad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MADAGASKAR - ÇAD MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Madagaskar - Çad karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak mücadele saat 19:00’da başlarken yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
