Madalya avcısı Mete Gazoz: Eksik parça tamamlandı

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, bir kez daha adını Türk spor tarihine yazdırdı.



2013 yılından bu yana boy gösterdiği uluslararası organizasyonlarda birçok önemli başarıya imza atan Gazoz, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.



Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenen Mete, altın madalyaya uzandı. 24 yaşındaki milli sporcu, böylece dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu oldu.



Mete Gazoz, dünya şampiyonluğu sonrası yaptığı açıklamada "Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben olacağım." ifadelerini kullandı.



Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya elde eden Mete, okçuluk branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.



Dünya şampiyonu olarak madalya koleksiyonundaki en önemli eksik parçayı da tamamlayan milli okçu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi erkekler klasik yayda hem bireysel hem de takımlarda temsil edecek.

Mete, Paris'e son olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanıyla gidecek.



MADALYA KOLEKSİYONU



Türk okçuluk tarihine şimdiden adını yazdıran Mete Gazoz, uluslararası önemli organizasyonlarda bireysel ve takımlarda 21 altın, 14 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 51 madalya kazandı.



Mete, dünya şampiyonalarında bireysel, erkekler takım ve karışık takım kategorilerinin tamamında kürsüye çıkma başarısı gösteren ilk milli sporcu oldu.

METE, BERLİN'İ SEVİYOR



Dünya kupalarında Berlin'de 2018 yılında bireyselde, 2019'da bireysel ve erkekler takımda altın madalya kazanan Mete, organizasyonda şu ana kadar tüm kategorilerde 3 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 15 madalya elde etti.



2018 ve 2021 yıllarında yılın okçusu seçilen milli sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nın ardından inişli çıkışlı performans sergilese de Berlin'de yapılan yılın en önemli organizasyonu 2023 Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alarak adından bir kez daha söz ettirdi.



ÜNLÜ YAZAR COELHO, KİTABINI METE GAZOZ'A ADADI



Dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" (The Archer) adıyla çevrilen kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adadı.

Coelho, sosyal medya hesabı üzerinden Mete'yi dünya şampiyonluğu başarısı dolayısıyla da tebrik etti.



GALİBİYET YÜZDESİ



Sıralama atışlarında kırdığı rekorlarla da dikkati çeken Mete Gazoz, uluslararası arenada çıktığı 210 müsabakada 153 galibiyet elde ederken, yüzde 73'lük kazanma oranına ulaştı.



Atışlarında 9,27'lik puan ortalamasına sahip olimpiyat şampiyonu milli okçunun katıldığı önemli uluslararası organizasyonlarda aldığı madalyalar ise şunlar:



Olimpiyatlar

Altın: Tokyo Olimpiyatları (Bireysel)



- Dünya Şampiyonası

Altın: Berlin 2023 (Bireysel)

Gümüş: Berlin 2023 (Erkek takım)

Bronz: Yankton 2021 (Karışık takım)

Gümüş: Yankton 2018 (Gençler bireysel)

Bronz: Rosario 2017 (Gençler karışık takım)

Gümüş: Ankara 2016 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Wuxi 2013 (Yıldızlar erkek takım)



Dünya Kupası

Bronz: Şanghay 2023 (Karışık takım)

Bronz: Paris 2022 (Erkek takım)

Bronz: Tlaxcala 2022 (Bireysel)

Bronz: Yankton 2021 (Bireysel)

Altın: Berlin 2019 (Bireysel)

Altın: Berlin 2019 (Erkek takım)

Bronz: Antalya 2019 (Bireysel)

Bronz: Antalya 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Erkek takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Samsun 2018 (Karışık takım)

Altın: Berlin 2018 (Bireysel)

Bronz: Berlin 2018 (Karışık takım)

Bronz: Antalya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2018 (Karışık takım)



Avrupa Şampiyonası

Bronz: Münih 2022 (Bireysel)

Bronz: Samsun 2019 (Erkek takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler bireysel)

Altın: Patras 2018 (Gençler karışık takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Nottingham 2016 (Bireysel)



Diğer organizasyonlar

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri:

Altın: Antalya 2021 (Bireysel)

Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri:

Altın: Nottingham 2016 (Bireysel)

İslami Dayanışma Oyunları:

Altın: Konya 2022 (Erkek takım)

Gümüş: Konya 2022 (Karışık takım)

Bronz: Konya 2022 (Bireysel)

Avrupa Grand Prix:

Altın: Umag 2023 (Bireysel)

Altın: Umag 2023 (Erkek takım)

Altın: Plovdiv 2022 (Erkek takım)

Altın: Plovdiv 2022 (Karışık takım)

Altın: Sofya 2018 (Bireysel)

Gümüş: Sofya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Sofya 2016 (Bireysel)

Akdeniz Oyunları:

Altın: Oran 2022 (Karışık takım)

Gümüş: Oran 2022 (Bireysel)

Bronz: Oran 2022 (Erkek takım)

Altın: Tarragona 2018 (Bireysel)

Gençler Avrupa Kupası:

Altın: Porec 2017 (Bireysel)

Bronz: Porec 2017 (Erkek takım)

Altın: Marathon 2017 (Bireysel)

Altın: Marathon 2017 (Erkek takım)

Bronz: Marathon 2017 (Karışık takım)

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