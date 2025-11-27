Madueke öz güvenli konuştu: "İnanılmaz bir seviyedeyiz"

"BUGÜN İÇİN HAZIRLANIYORDUM"

Zorlu bir sakatlık dönemi geçirdiğini söyleyen Madueke, "Uzun bir sakatlığım oldu. Zordu ama bugün için hazırlanıyordum. Harika hissediyorum. Arsenal için ilk golümü Şampiyonlar Ligi'nde attık ve gol attığım ilk maçta ligin zirvesine çıktık. Muhteşem bir akşamdı." dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞ DEVASA"

Takım olarak üst seviye bir performans gösterdiklerini belirten Madueke, "Şu an yaptığımız iş gerçekten devasa. Sadece Şampiyonlar Ligi'nden bahsetmiyorum. Genel olarak inanılmaz bir iş çıkarıyoruz. Sınırları zorlamalı ve daha iyi olmaya devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde zirvede kalabiliriz." ifadeleriyle sözlerine son verdi.