Madueke öz güvenli konuştu: "İnanılmaz bir seviyedeyiz"
27.11.2025 14:40
Reuters
Arsenal'in yıldız futbolcusu Noni Madueke, takımının mevcut form durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
23 yaşındaki Noni Madueke, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 56 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'den Arsenal'e transfer olmuştu.
Yıldız oyuncunun yeni takımındaki kariyeri ise sakatlıkların gölgesinde başlamıştı. İngiliz futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Tottenham Hotspur maçıyla birlikte sahalara dönmüştü.
Madueke, dün akşam oynanan Bayern Münih maçında ise Arsenal forması altındaki ilk golünü attı.
Yıldız oyuncu, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Madueke, Arsenal'ın Bayern Münih'i 3-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golüne imza atmıştı.
"BUGÜN İÇİN HAZIRLANIYORDUM"
Zorlu bir sakatlık dönemi geçirdiğini söyleyen Madueke, "Uzun bir sakatlığım oldu. Zordu ama bugün için hazırlanıyordum. Harika hissediyorum. Arsenal için ilk golümü Şampiyonlar Ligi'nde attık ve gol attığım ilk maçta ligin zirvesine çıktık. Muhteşem bir akşamdı." dedi.
"YAPTIĞIMIZ İŞ DEVASA"
Takım olarak üst seviye bir performans gösterdiklerini belirten Madueke, "Şu an yaptığımız iş gerçekten devasa. Sadece Şampiyonlar Ligi'nden bahsetmiyorum. Genel olarak inanılmaz bir iş çıkarıyoruz. Sınırları zorlamalı ve daha iyi olmaya devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde zirvede kalabiliriz." ifadeleriyle sözlerine son verdi.
Arsenal, geride kalan 12 haftanın sonunda Premier Lig'de 29 puan topladı ve puan tablosunun birinci basamağında yer alıyor.