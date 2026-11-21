Fenerbahçe 'de tartışma yaratan frikik golünü atan Kocaelispor 'un stoperi Matej

Maglica, "Frikikten önce planlanan bir organizasyon yoktu. Sadece Berkan bana mutlaka kaleye vur dedi. Ben de elimden geldiğince sert vurdum ve gol oldu.

İlk yarı 0, ikinci yarı 4 gol. Ne diyebilirim; futbol bu. Bu tarz şeyler oluyor. Ama biz ilk yarıda da iyiydik ama gol bulamadık. Ligin en iyi takımlarından birine karşı çok iyi oynadık. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

BERKAN: ÇOK ÜZGÜNÜZ ÇÜNKÜ 2 PUAN KAYBETTİK

Kocaelispor forması ile 6 gole ulaşan Berkan Kutlu da frikik golü öncesi Maglica ile olan diyaloğu için, "Maç içinde takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Ama bazen bu kafa karışıklığına da yol açabiliyor. Maglica beni dinledi ve gol oldu. Çok iyi oynadık ve maalesef 2 puan kaybeden taraf bizdik. Gerçekten bugün çok üzgünüz" dedi.