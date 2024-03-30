Mahmut Tekdemir'e taraftarlardan özel ödül

Mahmut Tekdemir, profesyonel kariyerinde tek bir takım forması ile 500 maça çıkan futbolculardan biri oldu.

RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, kulüp tarihinde 500. maça çıkması ile ilgili taraftarlar tarafından hatıra ödülü verildi. Turuncu-lacivertli kulübün partneri ve dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden RAMS Başakşehir Fan Token’ına sahip futbolseverler arasında seçilen bir taraftar Mahmut Tekdemir ile bir araya gelerek oyuncuya ödülünü takdim etti. Kulüp binasında organize edilen etkinlikte hayranı olduğu oyuncu ile tanışma fırsatını yakalayan Batuhan Kara, formasını imzalatma ve birlikte fotoğraf çektirme fırsatını da yakaladı.

Bugüne kadar birçok farklı oylama ve etkileşim ile Başakşehir Fan Token sahiplerine ayrıcalıklar tanıyan Socios.com ekosisteminde Türkiye dışından 132 farklı ülkeden RAMS Başakşehir’i favori takımı olarak seçen ve Fan Tokenını sahibi taraftar yer alıyor.



Taraftarlar daha önce Piatek’in gol şarkısı, Fatih Terim Stadı’ndaki korner bayraklarının dizaynını ve ayın oyuncusunu seçmişlerdi.