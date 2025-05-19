Mahmut Uslu kimdir? Fenerbahçe başkan adayı olan Mahmut Uslu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mahmut Nedim Uslu, 21 Ağustos 1947 yılında Adana'da dünyaya geldi. İş insanı, eski basketbolcu ve koçtur.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım yönetimlerinde as başkanlık, genel sekreterlik ve basın sorumlusu görevlerini ifa etmiştir.



1980-82 yılları arasında Efes Pilsen'in, 1985-86 sezonunda Fenerbahçe'nin koçluğunu yapmıştır. Fenerbahçe SK 8988 sicil numaralı kongre üyesidir.



1992 yılında Day Group'u kuran Uslu, yurt içi ve yurt dışında pek çok projeye imza atsa da Türkmenistan’da faaliyet gösteren en eski Türk şirketi olarak bilinir.



1975 – 1980 yılları arasında Tarım Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak da çalıştı. Ayrıca Genel Koordinatör ve Kurucu Ortak olarak Okan Holding’de yer aldı.



İş dünyasında birçok sektörde imzası bulunan Uslu, Türkmenistan’da ilk Coca Cola fabrikasının kurulmasını sağlamıştır.