Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca kaç yaşında, nereli?

Mahsun Karaca, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.



Karaca, 2017 itibarıyla Röportaj Adam ismiyle YouTube kanalını aktif etti. Bu kanalda, bazı haber kanallarından aldığı haberlerin parodisini yaparak tanınırlık kazandı.



Daha sonra YouTube'da Shorts, Instagram'da Reels ve TikTok'da kısa videolar paylaştı. 2022 yılında Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda yer aldı.



Bunun ardından, 2023 yılında İllegal Hayatlar isimli sinema filminin başrolünde yer aldı.



2024'te Mahsun adında bir motokuryeyi canlandırdığı Mahsun J isimli dizi GAİN platformunda yayınlandı.



Son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile aynı karede pozuyla gündeme geldi.

Sosyal medyada birçok kişi ve Cristiano Ronaldo'nun annesi, Mahsun Karaca'yı Cristiano Ronaldo'nun babasına benzetti.

