Mainz - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Mainz - Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Braunschweig zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Mainz - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



MAİNZ - WERDER BREMEN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Mainz - Werder Bremen kozlarını paylaşıyor. Nuremberg'de, Max-Morlock Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak mücadele Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



