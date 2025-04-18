Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga'da 30’ncu hafta mücadelesinde Mainz ve Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Mainz bu sezon ligde çıktığı 29 karşılaşmada 46 puan toplarken haftaya 5. sırada giriyor. Wolfsburg ise puan sıralamasında daha üst sıraları hedefliyor. Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya’da heyecan Mainz - Wolfsburg karşılaşmasıyla devam ediyor. Wolfsburg ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramazken haftaya 12. sırada girdi. Mainz ise ligde ilk 4 iddiasını sürdürmek için mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Mainz - Wolfsburg maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
MAİNZ - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da heyecan Mainz - Wolfsburg karşılaşmasıyla devam ediyor. Opel Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19 Nisan Cumartesi günü saat 16:30’da başlayacak. Mücadele beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Bundesliga
- Maç