Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Almanya’da heyecan Mainz - Wolfsburg karşılaşmasıyla devam ediyor. Wolfsburg ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramazken haftaya 12. sırada girdi. Mainz ise ligde ilk 4 iddiasını sürdürmek için mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Mainz - Wolfsburg maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



MAİNZ - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da heyecan Mainz - Wolfsburg karşılaşmasıyla devam ediyor. Opel Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19 Nisan Cumartesi günü saat 16:30’da başlayacak. Mücadele beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.



