Malavi - Liberya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası Afrika eleme maçları heyecanı devam ediyor. Malavi zorlu karşılaşmada Liverya’yıi konuk ediyor. İngiltere kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Malavi - Liberya mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Malavi, Liberya karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Malavi - Liberya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MALAVİ - LİBERYA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Malavi ve Liberya karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak mücadele saat 19:00’da başlarken yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
