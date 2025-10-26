Malezya'da kazanan Marquez
MotoGP Malezya Grand Prix'inde kazanan Gresini Racing pilotu Alex Marquez oldu.
MotoGP'de sezonun 20. yarışı olan Malezya Grand Prix'i bugün (26 Ekim 2025) gerçekleştirildi.
Yarışı Gresini Racing'in İspanyol pilotu Alex Marquez kazandı. Red Bull KTM'den Pedro Acosta Sanchez ikinci olurken, HRC Castrol sürücüsü Joan Mir üçüncü oldu.
Malezya Grand Prix'inin ardından Ducati'den Marc Marquez 545 puanla genel klasman liderliğini sürdürdü.
Malezya Grand Prix'inin galibi Alex Marquez ve genel klasman lideri kardeşi Marc Marquez." (Fotoğraf, Alex Marquez'in ilk galibiyetini aldığı İspanya Grand Prix'inden sonra çekilmişti.)
