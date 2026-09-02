Maliyeti belli oldu. Galatasaray, Fransız futbolcu Bitshiabu'yu kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon euro olduğu ve oyuncuya 2 milyon euro sabit ücret ödeneceği kaydedildi.

Bitshiabu, geçen sezon Leipzig 'de 14 maça çıktı.