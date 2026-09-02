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Maliyeti belli oldu. Galatasaray, Fransız futbolcu Bitshiabu'yu kadrosuna kattı

02.09.2026 22:31

Maliyeti belli oldu. Galatasaray, Fransız futbolcu Bitshiabu'yu kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı

Bitshiabu, geçen sezon Leipzig'de 14 maça çıktı.

AA
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Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu'nun bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.

 

Açıklamada ayrıca, Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon euro olduğu ve oyuncuya 2 milyon euro sabit ücret ödeneceği kaydedildi.

 

Bitshiabu, geçen sezon Leipzig'de 14 maça çıktı.