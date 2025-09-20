Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen LaLiga’da sonucu merakla beklenen maçta Mallorca ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Atletico zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Mallorca - Atletico Madrid mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



MALLORCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Mallorca - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 17.15’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

