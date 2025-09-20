Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Mallorca ligin iddialı ekiplerinden Atletico Madrid’i konuk ediyor. Mallorca ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MALLORCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Mallorca - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 17.15’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.