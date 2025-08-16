Mallorca - Barcelona  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Barcelona, Mallorca karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Mallorca ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Mallorca - Barcelona karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



MALLORCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da birinci hafta mücadelesinde Mallorca - Barcelona kozlarını paylaşıyor.



Palma de Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak Mallorca - Barcelona karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 20:30 da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



İSPANYA LALİGA GÜNÜN PROGRAMI



20:30 Mallorca - Barcelona



22:30 Valencia - Real Sociedad



22:30 Alavés Levante



