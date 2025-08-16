Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Mallorca ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Sezonun iddialı takımlarından Barcelona, zorlu Mallorca deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.
İspanya’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Barcelona, Mallorca karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Mallorca ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Mallorca - Barcelona karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
MALLORCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da birinci hafta mücadelesinde Mallorca - Barcelona kozlarını paylaşıyor.
Palma de Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak Mallorca - Barcelona karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 20:30 da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
İSPANYA LALİGA GÜNÜN PROGRAMI
20:30 Mallorca - Barcelona
22:30 Valencia - Real Sociedad
22:30 Alavés Levante
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- İspanya
- La Liga