Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )
08.11.2025 15:50
NTV - Haber Merkezi
İspanya’da heyecan Mallorca - Getafe maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Mallorca - Getafe karşı karşıya geliyor. Getafe zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
MALLORCA - GETAFE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Mallorca - Getafe kozlarını paylaşıyor. Palma de Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 20.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.