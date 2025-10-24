Mallorca - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Mallorca - Levante karşı karşıya geliyor. Levante zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Mallorca - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



MALLORCA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Mallorca - Levante kozlarını paylaşıyor. Palma de Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

