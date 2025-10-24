Mallorca - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da heyecan Mallorca - Levante maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Mallorca - Levante karşı karşıya geliyor. Levante zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Mallorca - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
MALLORCA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN?
İspanya LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Mallorca - Levante kozlarını paylaşıyor. Palma de Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.