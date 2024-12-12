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Malmö - Galatasaray (Canlı anlatım)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Malmö - Galatasaray (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

90+2. DAKİKA - GOL

Malmö, Pena'nın golüyle skora eşitlik getirdi.

87. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Jelert ve Sara'nın yerine Efe Akman ile Ziyech oyuna girdi.

76. DAKİKA - GOL İPTAL

Galatasaray'da Michy Batshuayi ceza sahasında topu kontrol ederek rakip fileleri havalandırdı. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

57. DAKİKA - GOL!

Galatasaray, Yunus Akgün'ün kaydettiği golle 2-1 öne geçti!

52. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Lucas Torreira sarı kart gördü.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı Malmö'nün santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

43. DAKİKA - GOL!

Galatasaray, Kerem Demirbay'ın asistinde Jelert'in golüyle skora denge sağladı!

39. DAKİKA - SARI KART

Malmö'de Rieks, Berkan Kutlu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

31. DAKİKA - GALATASARAY'DA SAKATLIK

Galatasaray'da sakatlanan Davinson Sanchez'in yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

24. DAKİKA - GOL

Malmö, Botheim'ın golüyle 1-0 öne geçti.

16. DAKİKA

Malmö Bolin'in ceza sahası içerisindeki şutunda gole çok yaklaştı. Galatasaray'da Metehan Baltacı topa kayarak müdahale etti ve kornere gönderdi.

CANLI ANLATIM

Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk oluyor.

İLK 11

Malmö: Persson, Stryger, Rösler, Zötterström, Busanello, Chrisiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim 

: Muslera, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Gabriel Sara, Torreira, Jelert, Mertens, Yunus Akgün, Batshuayi 

BATSHUAYİ, 14 MAÇ SONRA 11'DE BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.

Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı.

Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.

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