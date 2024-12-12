Malmö - Galatasaray (Canlı anlatım)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇ SONUCU
90+2. DAKİKA - GOL
87. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
76. DAKİKA - GOL İPTAL
57. DAKİKA - GOL!
52. DAKİKA - SARI KART
İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI SONUCU
43. DAKİKA - GOL!
39. DAKİKA - SARI KART
31. DAKİKA - GALATASARAY'DA SAKATLIK
24. DAKİKA - GOL
16. DAKİKA
CANLI ANLATIM
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk oluyor.
İLK 11
Malmö: Persson, Stryger, Rösler, Zötterström, Busanello, Chrisiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim
Galatasaray: Muslera, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Gabriel Sara, Torreira, Jelert, Mertens, Yunus Akgün, Batshuayi
BATSHUAYİ, 14 MAÇ SONRA 11'DE BAŞLADI
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.
Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı.
Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.
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