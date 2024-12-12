Malmö - Galatasaray (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

90+2. DAKİKA - GOL Malmö, Pena'nın golüyle skora eşitlik getirdi.

87. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Galatasaray'da Jelert ve Sara'nın yerine Efe Akman ile Ziyech oyuna girdi.

76. DAKİKA - GOL İPTAL Galatasaray'da Michy Batshuayi ceza sahasında topu kontrol ederek rakip fileleri havalandırdı. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

57. DAKİKA - GOL!

Galatasaray, Yunus Akgün'ün kaydettiği golle 2-1 öne geçti!

52. DAKİKA - SARI KART Galatasaray'da Lucas Torreira sarı kart gördü.

İKİNCİ YARI BAŞLADI Mücadelenin ikinci yarısı Malmö'nün santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

43. DAKİKA - GOL! Galatasaray, Kerem Demirbay'ın asistinde Jelert'in golüyle skora denge sağladı!

39. DAKİKA - SARI KART Malmö'de Rieks, Berkan Kutlu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

31. DAKİKA - GALATASARAY'DA SAKATLIK Galatasaray'da sakatlanan Davinson Sanchez'in yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

24. DAKİKA - GOL Malmö, Botheim'ın golüyle 1-0 öne geçti.

16. DAKİKA Malmö Bolin'in ceza sahası içerisindeki şutunda gole çok yaklaştı. Galatasaray'da Metehan Baltacı topa kayarak müdahale etti ve kornere gönderdi.

CANLI ANLATIM Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk oluyor. İLK 11 Malmö: Persson, Stryger, Rösler, Zötterström, Busanello, Chrisiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim



Galatasaray: Muslera, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Gabriel Sara, Torreira, Jelert, Mertens, Yunus Akgün, Batshuayi BATSHUAYİ, 14 MAÇ SONRA 11'DE BAŞLADI



Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.



Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı.



Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.