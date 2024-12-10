Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda oldukça kritik bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nin 36 takımlık lig formatında 11 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray, Malmö'yü de yenerek son maçlar öncesinde avantaj sağlamak istiyor. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö'ye konuk olacak. Nefes kesecek mücadelede İngiliz hakem John Brooks maçı yönetecek. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman?
MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak olan Galatasaray, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te üç puan için sahada olacak.
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MÜCADELEYİ İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak karşılaşmada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren Bond oldu.
Mücadelede VAR koltuğunda Jarred Gillett, AVAR'da ise Cesar Soto Grado görev alacak.
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