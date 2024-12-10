Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö'ye konuk olacak. Nefes kesecek mücadelede İngiliz hakem John Brooks maçı yönetecek. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman?



MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak olan Galatasaray, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te üç puan için sahada olacak.



Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

