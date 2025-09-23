Malmö - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Malmö ile Ludogorets karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Malmö, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Basel karşısında hata yapmak istemiyor. Ludogorets ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Malmö - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Malmö - Ludogorets maçı canlı yayın bilgisi…
MALMÖ - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Malmö - Ludogorets mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.
Malmö'da, Eleda Stadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
