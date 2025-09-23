Malmö - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Malmö, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Basel karşısında hata yapmak istemiyor. Ludogorets ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Malmö - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Malmö - Ludogorets maçı canlı yayın bilgisi…



MALMÖ - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Malmö - Ludogorets mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.



Malmö'da, Eleda Stadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

