Mame Thiam'dan 2 gol, 1 asist: Eyüpspor, Antalya'da 3 puanla dönüyor

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Eyüpspor'da Mame Thiam 2 gol, 1 asistlik katkı yaparak yıldızlaştı.



48. dakikada Akdeniz temsilcisi farkı 2'ye indirdi. Van de Streek'in sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Safuri'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3



58. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşturduğu Gaich'in şutunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



62. dakikada eflatun-sarılı ekip, farkı yeniden 3'e çıkardı. Thiam'ın orta sahadan pas verdiği Ampem, sol çaprazda öne çıkan kaleci Kenan Piric'i çalımlayıp ceza sahasına girdi ve topu filelerle buluşturdu: 1-4



66. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Van de Streek'in kafayla şutunda, kaleci Berke Özer gole izin vermedi.



75. dakikada Ahmed Kutucu'nun sol çaprazdan şutunda top, direğe çarpıp dışarıya çıktı.



Karşılaşmayı, İstanbul ekibi 4-1 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu



Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 66 Samudio), Kaluzinski, Soner Dikmen (Dk. 11 Safuri), Larsson (Dk. 82 Milosevic), Van de Streek (Dk. 83 Gerxhaliu), Gaich (Dk. 66 Djenepo)



ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın (Dk. 74 Emre Akbaba), Claro, Caner Erkin (Dk. 63 Umut Meraş), Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 63 Emre Mor), Ahmed Kutucu (Dk. 85 Dorukhan Toköz), Ampem, Thiam



Goller: Dk. 32 ve 35 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 41 Ahmed Kutucu, Dk. 62 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 48 Safuri (Onvo Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 34 Veysel Sarı, Dk. 67 Thalisson (Onvo Antalyaspor), Dk. 53 Vezo, Dk. 67 Caner Erkin (Yedek kulübesi), Dk. 79 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)