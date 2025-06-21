Mamelodi - Dortmund Dünya Kulüpler Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Mamelodi ilk maçını kazanırken Alman ekibi Dortmund ise Fluminense karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Mamelodi Sundowns Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Bundesliga’da bu sezon beklentilerin uzağında kalan Dortmund, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Güney Afrika ekibi ilk maçında Güney Kore takımı Ulsan’ı mağlup ederek 3 puana ulaşmıştı. Mamelodi, Dortmund karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan takımların muhtemel 11'leri de en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Mamelodi Sundown Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler dahil olmak üzere Mamelodi Sundowns Borussia Dortmund maçı ile ilgili tüm ayrıntılar…
MAMELODİ - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund mücadelesi bugün (21 Haziran) saat 19.00’da başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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