Mamelodi - Dortmund Dünya Kulüpler Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da bu sezon beklentilerin uzağında kalan Dortmund, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Güney Afrika ekibi ilk maçında Güney Kore takımı Ulsan’ı mağlup ederek 3 puana ulaşmıştı. Mamelodi, Dortmund karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan takımların muhtemel 11'leri de en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Mamelodi Sundown Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler dahil olmak üzere Mamelodi Sundowns Borussia Dortmund maçı ile ilgili tüm ayrıntılar…



MAMELODİ - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?



FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund mücadelesi bugün (21 Haziran) saat 19.00’da başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



