Manchester City 3 puanı son dakikada aldı
29.11.2025 20:55
AFP
AA
Phil Foden, Premier Lig devi Manchester City'ye 90+1'de galibiyeti getirdi.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup etti.
Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 1 ve 90+1. dakikalarda Phil Foden ile 25. dakikada Josko Gvardiol atarken, konu takımın golleri 49. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 68. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi.
Manchester City bu galibiyetle puanını 25 yaptı, düşme hattındaki Leeds United ise 11 puanda kaldı.