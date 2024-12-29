Manchester City, 4 maç sonra kazandı
İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Manchester City, Leicester City'i 2-0 mağlup ederek dört maç sonra kazandı. Pep Guardiola'nın öğrencileri son 13 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi.
Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Leicester City’yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Manchester ekibinde forma iyen Savinho 21. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.
Savinho, 74. dakikada verdiği gol pasında Erling Haaland'ın üç maçlık gol orucunu da bozmasını sağladı.
Bu sonuçla Manchester City 31 puanla 5. sıraya yükselirken, Leicester City 14 puanla 18. sırada kaldı.
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