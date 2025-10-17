Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Manchester City yıldız isimleriyle Newcastle United karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Everton ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Manchester City - Everton mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Manchester City - Everton kozlarını paylaşıyor Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.



