Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City, Everton’u konuk ediyor. Manchester City ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Manchester City yıldız isimleriyle Newcastle United karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Everton ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Manchester City - Everton mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Manchester City - Everton kozlarını paylaşıyor Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
