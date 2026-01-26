Manchester City-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Alejandro Hernandez

Manchester City-Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.


Galatasaray son Şampiyonlar Ligi maçında Rams Park'ta Atletico Madrid'le berabere kalmıştı.
 

Hernandez'in Türk ekiplerinin yönettiği maçlar:

 

Galatasaray 3-1 PAOK

Galatasaray 3-2 Sparta Prag

PSV 5-1 Galatasaray
 

Fenerbahçe 1-3 Rangers

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

Beşiktaş 1-2 Braga
 

Norveç 0-3 Türkiye

