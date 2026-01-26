Manchester City-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
26.01.2026 12:38
Son Güncelleme: 26.01.2026 12:55
Alejandro Hernandez
Manchester City-Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.
Galatasaray son Şampiyonlar Ligi maçında Rams Park'ta Atletico Madrid'le berabere kalmıştı.
Hernandez'in Türk ekiplerinin yönettiği maçlar:
Galatasaray 3-1 PAOK
Galatasaray 3-2 Sparta Prag
PSV 5-1 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Rangers
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
Beşiktaş 1-2 Braga
Norveç 0-3 Türkiye
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor