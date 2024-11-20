Manchester City güven tazeliyor: Pep Guardiola'ya yeni sözleşme

Son 4 resmi maçta sahadan mağlup ayrılan Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola'ya yeni sözleşme teklifinde bulundu.

The Athletic'in haberine göre, Manchester City menajeri Pep Guardiola, 1+1 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etti.

53 yaşındaki çalıştırıcının City ile olan mevcut anlaşması bu sezon sonunda sona erecekti ve yeni şartlar yerine getirildiği takdirde Guardiola kulübün başında on yılı aşkın bir süre geçirmiş olacak.



Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeyi onaylayan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

MANCHESTER'DA ALTI PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU

Barcelona ve Bayern Münih'teki görevlerinin ardından 2016 yılında Etihad Stadyumu'na atanan Guardiola, Manchester kulübüyle geçirdiği süre boyunca altı Premier Lig şampiyonluğu ve kulübün 2023'teki ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere 18 kupa kazandı.

Barcelona'da dört yıl, Bayern'de ise üç sezon görev yapan Guardiola, City'nin başındaki dokuzuncu sezonunu geçiriyor.

EN KÖTÜ MAĞLUBİYET SERİSİNİ YAŞADI

City şu anda Premier Lig'de ilk 11 maçında topladığı 23 puanla lig lideri Liverpool'un beş puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor ancak tüm kulvarlarda üst üste dört maç kaybederek Guardiola'nın kulüpte geçirdiği en kötü mağlubiyet serisini yaşadı.