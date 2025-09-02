Manchester City izin verdi, İlkay Gündoğan için kritik saatler başladı
Peş peşe yıldız transferleri İstanbul'a getiren Galatasaray, İlkay Gündoğan'a da imza attıryor.
Leroy Sane, Osimhen ve Singo gibi yıldızları Türkiye'ye getiren Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinde de mutlu sona yakın.
İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, İlkay Gündoğan'a İstanbul'a gitmesi için izin verdi.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Gündoğan, bugün Türkiye'ye gelerek sarı kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
34 yaşındaki Gündoğan'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimleri için kulüplerin A listesi ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.
"TAKIMIN BİR PARÇASI" DEMİŞTİ
İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, Galatasaray ve öğrencisi İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı vermişti:
"Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."
PERFORMANSI
Manchester City formasıyla 54 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
