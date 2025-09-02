Manchester City izin verdi, İlkay Gündoğan için kritik saatler başladı

"TAKIMIN BİR PARÇASI" DEMİŞTİ



İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, Galatasaray ve öğrencisi İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı vermişti:



"Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."

PERFORMANSI

Manchester City formasıyla 54 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

