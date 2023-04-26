Manchester City Kim Min-Jae için serbest kalma maddesini ödemeye hazır

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'ye, Manchester City talip oldu.



İngiliz basınında Daily Mail'in haberine göre; Güney Koreli stoper bu sezon Napoli formasıyla çıktığı maçlardaki performansıyla, Avrupa devlerini de peşine taktı.



SERBEST KALMA MADDESİ ÖDENECEK



Manchester United, Bayern Münih ve PSG'nin yakın takibinde olduğu bilinen 26 yaşındaki stoper için Manchester City de talip oldu.



City'nin 39 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu ve Pep Guardiola tarafından oyuncu ile görüşmelere başlanılmasının talep edildiği aktarıldı.

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