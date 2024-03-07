Manchester City, Kopengah'ı geçti: Çeyrek final biletini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti.
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi 5. dakikada Akanji'nin golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Alvarez'in golüyle farkı 2'ye çıkaran İngiliz ekibi, 29. dakikada Elyounoussi'nin golüne engel olamayınca skor 2-1'e geldi.
45+3. dakikada Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla Manchester City, soyunma odasına 3-1 önde girdi.
İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, mücadeleyi 3-1 kazanan İngiliz ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.
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