Manchester City-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmalarında heyecan start aldı. Haftanın dikkat çeken maçında Manchester City ile Kopenhag çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Bu akşam yapılacak maçın saati ve yayıncı kanalı da belli oldu. İşte, Manchester City-Kopenhag maçı hakkında bilgiler...



MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'ı bu akşam konuk edecek.



Manchester City-Kopenhag mücadelesi, TSİ saat 23.00’da başlayacak ve TV8,5 üzerinden canlı yayınlanacak.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.