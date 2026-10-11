Manchester City, Liverpool kalesine 13 dakikada 3 gol sığdırdı

Premier Lig'de günün maçında Manchester City , Liverpool 'u deplasmanda 3-0 yendi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 62. dakikada Liverpool'dan Gravenberch'in ikinci sarı kartını görmesiyle Çity üstünlüğü ele aldı. 65'te Haaland, 68'de Doku ve 78'de Cherki'nin golleriyle City maçı 3-0 kazandı.

Anfield'da yerlerini alan City taraftarları da Haaland'ın golüyle tribünlerde muz şeklinde balonlar açarak eski bir protesto geleneğini canlandırdılar. Burada kendilerine karşı açılan soruşturmaya karşı böyle tepki gösterdiler.