Manchester City, Liverpool kalesine 13 dakikada 3 gol sığdırdı
11.10.2026 21:47
City taraftarından ilginc protesto.
Anfield Road'da Manchester City'i konuk eden Liverpool'un kaderini Gravenberch'in 62. dakikada gördüğü kırmızı kart belirledi. City, 65-78 arası bulduğu 3 golle maçı farklı kazandı.
Premier Lig'de günün maçında Manchester City, Liverpool'u deplasmanda 3-0 yendi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 62. dakikada Liverpool'dan Gravenberch'in ikinci sarı kartını görmesiyle Çity üstünlüğü ele aldı. 65'te Haaland, 68'de Doku ve 78'de Cherki'nin golleriyle City maçı 3-0 kazandı.
Anfield'da yerlerini alan City taraftarları da Haaland'ın golüyle tribünlerde muz şeklinde balonlar açarak eski bir protesto geleneğini canlandırdılar. Burada kendilerine karşı açılan soruşturmaya karşı böyle tepki gösterdiler.