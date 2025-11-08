Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Manchester City - Liverpool karşı karşıya geliyor. Liverpool zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Manchester City - Liverpool kozlarını paylaşıyor. Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 19.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.