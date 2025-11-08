Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
08.11.2025 14:56
NTV - Haber Merkezi
Premier Lig’de heyecan Manchester City - Liverpool maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Manchester City - Liverpool karşı karşıya geliyor. Liverpool zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Manchester City - Liverpool kozlarını paylaşıyor. Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 19.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.