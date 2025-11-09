Manchester City, Liverpool'a kabus oldu

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibinde müsabakanın 13. dakikasında Erling Haaland penaltı kaçırırken, 29. dakikada ise takımını 1-0 öne geçirdi.

Manchester ekibi, maçın 45+3. dakikasında da Nicolas Gonzalez'in kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının 63. dakikasında Jeremy Doku'nun golüyle farkı 3'e çıkaran Manchester City, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde üst üst 2, toplamda 7. galibiyetini elde eden Manchester puanını 22'ye çıkardı ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü.

Liverpool ise ligdeki 5. yenilgisini aldı ve 18 puanla 8. sırada yer buldu.

Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland, Premier Lig'deki 14. golünü kaydetti ve krallık yarışında liderliğini sürdürdü.