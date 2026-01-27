Manchester City maçı öncesi Galatasaray'da hesapta olmayan eksik, son idmana çıkamadı
27.01.2026 13:54
Galatasaray, dev maç öncesi son idmanda hesapta olmayan bir eksikle çalıştı. İşte ayrıntılar ve Manchester City maçı öncesi takımda son durum...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın İngiltere'nin Manchester City ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiksel organizasyonunun yapıldığı bildirildi.
İDMANA ÇIKAMADI, SON KARARI DOKTORLAR VERECEK
Gribal enfeksiyon geçiren Yunus Akgün, idmanda yer almadı. Milli futbolcu için son kararı kulüp doktoru ve teknik heyet verecek.
Vize işlemleri sebebiyle konsolosluğa giden Mario Lemina'nın da antrenmana çıkmadı. Lemina kadroya sonradan dahil olacak.
Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadı'nda Manchester City ile karşılaşacak.
Yunus Akgün
AVRUPA'DA 336. KEZ SAHNE ALACAK
İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 335 maçta mücadele etti.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 507 gole engel olamadı.
SON 25 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 5 GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 25 müsabakada 5 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 25 karşılaşmada 5 galbiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.