Manchester City, Newcastle deplasmanında yara aldı
Manchester City, Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United, lider Manchester City'i konuk etti.
St. James Park'ta oynanan mücadelenin 35. dakikasında konuk ekip Gvardiol'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Anthony Gordon, maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, zirve yarışında 2 puanlık yara alırken, Newcastle United ise 11 puanla 6. sırada yer aldı.
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