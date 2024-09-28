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Manchester City, Newcastle deplasmanında yara aldı

Manchester City, Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Manchester City, Newcastle deplasmanında yara aldı

Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United, lider Manchester City'i konuk etti.

St. James Park'ta oynanan mücadelenin 35. dakikasında konuk ekip Gvardiol'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Anthony Gordon, maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, zirve yarışında 2 puanlık yara alırken, Newcastle United ise 11 puanla 6. sırada yer aldı. 

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