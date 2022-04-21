Manchester City Premier Lig'de liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'deki 30. hafta erteleme karşılaşmasında Manchester City, Brighton'ı 3-0 yendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 00:41

Manchester City Premier Lig'de liderliğini sürdürdü

Liverpool ile zirve mücadelesi veren , puan tablosunun orta sıralarındaki Brighton'ı konuk etti.

Son şampiyon Manchester City, Mahrez'in 53, Foden'ın 65 ve Bernardo Silva'nın 82. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Puanını 77'ye çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

LONDRA DERBİSİNİN GALİBİ ARSENAL

Ligin 25. haftasından kalan erteleme maçında ise puan tablosunun 3. basamağındaki , 5. sıradaki 'ı ağırladı.

Arsenal, başkent ekipleri arasındaki mücadeleyi, Nketiah'ın 13 ve 57, Smith Rowe'un 27, Bukayo Saka'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikada attığı gollerle 4-2 kazandı.

Chelsea'nin golleri ise 17. dakikada Werner ve 32. dakikada Azpilicueta'dan geldi.

Arsenal puanını 57'ye yükseltirken, Chelsea 62 puanda kaldı.

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