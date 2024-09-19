Manchester City, Premier Lig'den men edilebilir:"Yüzyılın davası"

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'i büyük bir tehlike bekliyor olabilir.
Telegraph'ın haberine göre, Manchester City'nin mali kuralları ciddi şekilde ihlal etmekten suçlu bulunması halinde Premier Lig'den men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.
"Yüzyılın davası" olarak adlandırılan bu soruşturma, mavi-beyazlılara 115 ila 130 suçlama yöneltiyor.
City, 2009-2018 yılları arasında ligin mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlanıyor.
MANCHESTER CİTY'NİN DAVASINDA KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Manchester City'nin Premier Lig ile arasındaki davanın yaklaşık 10 hafta süreceği ve kararın 2025'in ilk yıllarında açıklanabileceği aktarıldı.
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