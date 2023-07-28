Manchester City, Riyad Mahrez'in Al-Ahli'ye transferini duyurdu

Manchester City, kanat oyuncusu Riyad Mahrez'in, Al-Ahli'ye transfer edildiğini duyurdu.

Sözleşmesinin bitişine henüz 2 yıl olan Mahrez'in 35 milyon euro karşılığında Suudi Pro Ligi takımlarından Al-Ahli'ye transferinin gerçekleştiği aktarıldı.



32 yaşındaki yıldızın Mavilerle geçirdiği beş yılda toplam 4 kez Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 FA Cup, 3 Carabao Cup, 2 Community Shield başarısı elde etti ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ayrıldı.



Mahrez, "Manchester City için oynamak benim için bir onur ve ayrıcalıktı," dedi.



"MANCHESTER CİTY SONSUZA DEK HAYATIMIN BÜYÜK BİR PARÇASI OLACAK"



Ayrıca Mahrez sözlerine şöyle devam etti, "City'ye kupalar kazanmak ve futboldan keyif almak için geldim ve tüm bunları ve çok daha fazlasını başardım. Bu futbol kulübünde unutulmaz beş yıl geçirdim; inanılmaz oyuncularla, muhteşem taraftarlarla ve dünyanın en iyi teknik direktörüyle çalıştım. Hayatım boyunca harika anılar edindim ve Premier Lig şampiyonluğumuzun yanı sıra Liverpool ve geçen yıl Arsenal ile yaptığımız mücadeleler, en iyi olma yönündeki ortak arzumuz hafızalara kazındı. Manchester City sonsuza dek hayatımın büyük ve mutlu bir parçası olacak."



"BU TEKNİK SEVİYESİNDE ÇOK AZ OYUNCU VAR, ONU ÖZLEYECEĞİZ"



Riyad'ın kulüpte geçirdiği zamanı değerlendiren Futbol Direktörü Txiki Begiristain, "Riyad son beş yıldaki inanılmaz başarılarımızda önemli bir faktör olmuştur ve katkıları unutulmayacaktır. İzlemesi harika bir futbolcu ve bize pek çok güzel anı bıraktı. Dünya futbolunda onun beceri ve teknik seviyesine sahip çok az kanat oyuncusu var ve onu özleyeceğiz ancak kariyerinde yeni bir sayfa açarken herkes ona en iyi dileklerini sunuyor." ifadelerini kullandı.