Manchester City taraftarlarını Erling Haaland'ı kaybetme korkusu sardı

Bunun sebebi ise Norveç-Portekiz maçı sonrası Haaland ve Dias'ın gizemli sohbetlerinin kameralara yansıması.

Gazeteye göre bu video taraftarlar arasında tam bir panik ve çöküşe neden oldu, "Mahvolduk" havası yarattı.

Zira taraftarlar son gelişneler sonrası başta Real Madrid ve Barcelona olmak üzere PSG'nin de Haaland için sıraya gireceğini düşünüyor.

İngiliz kulübü ise iddialar üzerine bir açıklama yayımlayarak, "Yasal süreç devam ediyor. Sakin olun" çağrısında bulundu.