Manchester City taraftarlarını Erling Haaland'ı kaybetme korkusu sardı
28.09.2026 22:21
Erling Haaland'ın kulübüyle 2034'e kadar sözleşmesi var ve küme düşürülme halinde de serbest kalmıyor
Kulüplerine yönelik suçlamaların ardından yıldızların ve özellikle Haaland'ın ayrılacağı iddiaları taraftarlar arasında "Mahvolduk" paniğine yol açtı.
Manchester City'nin Premier Lig mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle itham edildiği 115 suçlamanın 114'ünden sorumlu tutulduğunun ortaya çıkmasından sonra iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
The Sun Gazetesi, City'nin rakiplerinin avukatlarının tazminat davaları için kolları sıvadığını yazarken, eldeki yıldızların durumu için de ilginç bir habere imza atti.
Buna göre City taraftarları son olayların ardından başta Haaland olmak üzere Ruben Dias, Foden ve Gvardiol gibi yıldızların "yağmalanmasından" korkuyor.
Soruşturma sonucunda City'nin küme düşme ihtimali de İngiltere medyasında en cok yazılan iddialar arasında.
Bunun sebebi ise Norveç-Portekiz maçı sonrası Haaland ve Dias'ın gizemli sohbetlerinin kameralara yansıması.
Gazeteye göre bu video taraftarlar arasında tam bir panik ve çöküşe neden oldu, "Mahvolduk" havası yarattı.
Zira taraftarlar son gelişneler sonrası başta Real Madrid ve Barcelona olmak üzere PSG'nin de Haaland için sıraya gireceğini düşünüyor.
İngiliz kulübü ise iddialar üzerine bir açıklama yayımlayarak, "Yasal süreç devam ediyor. Sakin olun" çağrısında bulundu.
City yıldızlarla dolu kadrosuyla İngiltere'de 2020'den beri 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.
İSPANYA'DAN FARKLI SES
İspanyol Sport Gazetesi ise City'nin küme düşürüleceği ve Haland'ın serbest kalacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazdı.
Gazete haberinde Haalan'ın 2034'e kadar olan kontratında hiçbir açığın olmadığını yazdı.
Yani City alt liglere düşürülse bile Haaland'ı almak isteyen kulüp astronomik bir bonservis ödemek zorunda.
Ancak bu durum da City taraftarları arasında "Yıldızlarımız alt liglerde sıkışacak" korkusuna yol açtı.