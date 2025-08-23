Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Manchester City, Tottenham’ı ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Manchester City ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de ikinci hafta heyecanı başlıyor. Tottenham zorlu Manchester City deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Manchester City’de ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Manchester City ve Tottenham kozlarını paylaşacak.
Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (23 Ağustos) saat 14:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PREMİER LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
14:30 Manchester City - Tottenham
17:00 Bournemouth - Wolverhampton
17:00 Brentford - Aston Villa
17:00 Burnley - Sunderland
19:30 Arsenal - Leeds United