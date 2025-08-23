Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de ikinci hafta heyecanı başlıyor. Tottenham zorlu Manchester City deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Manchester City’de ise gözler yıldız oyuncularda olacak.



MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Manchester City ve Tottenham kozlarını paylaşacak.



Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (23 Ağustos) saat 14:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PREMİER LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI



14:30 Manchester City - Tottenham



17:00 Bournemouth - Wolverhampton



17:00 Brentford - Aston Villa



17:00 Burnley - Sunderland



19:30 Arsenal - Leeds United

