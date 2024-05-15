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Manchester City, Tottenham'ı devirdi: Son haftaya lider girdi

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Tottenham Hotspur'a konuk olan Manchester City, rakibini 2-0 mağlup ederek son haftaya 88 puanla lider girdi.

Manchester City, Tottenham'ı devirdi: Son haftaya lider girdi

Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk yarışında olan , erteleme maçında Tottenham deplasmanına çıktı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçın 51. dakikasında ceza sahası içerisinde hızlı paslaşmalar yapan City'de Kevin De Bruyne'nin son çizgiden çevirdiği topu Erling Haaland kale önünde ağlara gönderdi.

Londra ekibinin atağında kaleci Ederson, kale önünde Romero ile çarpışarak sakatlık geçirdi ve daha sonrasında kaleyi Ortega'ya devretti.

Tottenham, ikinci yarıda ataklarını sıklaştırırken kaleci Ortega birçok net pozisyonda gole izin vermedi.

Manchester City, Tottenham'ı devirdi: Son haftaya lider girdi - 1

Müsabakanın 90. dakikasında hızlı gelişen City atağında Jeremy Doku, ceza sahası içerisinde Pedro Porro'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

Norveçli golcü Haaland, topu ve kaleci Vicario'yu ayrı köşelere göndererek skoru tayin etti. Karşılaşmada başka gol olmazken konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 88'e yükselen , ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve son haftaya Arsenal'ın 2 puan önünde lider girdi. Tottenham deplasmanında son 4 sezonda sahadan mağlubiyetle ayrılan Pep Guardiola, bu kötü gidişata son verdi.

Maviler, son hafta West Ham United'ı konuk edecek. Arsenal da sahasında Everton ile karşılaşacak.

Bu iki mücadele de 19 Mayıs Pazar TSİ 18.00'de başlayacak.

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