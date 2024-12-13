Manchester City, yıldız oyuncusuna yapılan ırkçı saldırıları kınadı

Manchester City, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından kaptan Kyle Walker'a yönelik internet üzerinden yapılan ırkçı saldırıları kınadı.



34 yaşındaki savunma oyuncusu, City'nin Juventus karşısında aldığı mağlubiyetin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldı.



City yaptığı açıklamada, "İster stadyumlarda ister internette olsun, her türlü ayrımcılığa müsamaha göstermeyi reddediyoruz. Gördüğü iğrenç muamelenin ardından Kyle'a tam desteğimizi sunuyoruz." dedi.



Premier Lig de Walker ve City'ye çevrimiçi nefretle başa çıkma konusunda destek verdi ve şunları söyledi:

"Irkçılığın oyunumuzda ya da toplumun herhangi bir yerinde yeri yoktur."



Walker daha önce sosyal medyada kendisine yönelik tacizlerin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Hiç kimse dün geceki maçtan bu yana internet üzerinden aldığım aşağılık, ırkçı ve tehditkar tacizlere maruz kalmamalı. Instagram ve yetkililer, bu tacize maruz kalan herkesin iyiliği için bunu durdurmalıdır. Bu asla kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

