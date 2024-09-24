Manchester City'de Rodri şoku: Yıldız futbolcu sezonu kapattı!

Manchester City'e Rodri'den kötü haber geldi.



Arsenal karşılaşmasında sakatlanan yıldız orta sahanın sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edildi.



28 yaşındaki futbolcu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

MAÇ TAKVİMİNE İSYAN ETMİŞTİ



Rodri, geçtiğimiz günlerde artan maç takvimine isyan etmiş, futbolcuların greve gitmesinin bir seçenek olabileceğini ifade etmişti.



Rodri, bu sezon takımı ile biri Şampiyonlar Ligi, ikisi Premier Lig olmak üzere üç maça çıkmıştı.