NTV.COM.TR

Manchester City'de Rodri şoku: Yıldız futbolcu sezonu kapattı!

Manchester City'de Rodri şoku yaşanıyor. Arsenal maçında sakatlanan İspanyol yıldız sezonu kapattı.

Manchester City'de Rodri şoku: Yıldız futbolcu sezonu kapattı!

'e Rodri'den kötü haber geldi.

Arsenal karşılaşmasında sakatlanan yıldız orta sahanın sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edildi.

28 yaşındaki futbolcu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

MAÇ TAKVİMİNE İSYAN ETMİŞTİ

Rodri, geçtiğimiz günlerde artan maç takvimine isyan etmiş, futbolcuların greve gitmesinin bir seçenek olabileceğini ifade etmişti.

Rodri, bu sezon takımı ile biri Şampiyonlar Ligi, ikisi Premier Lig olmak üzere üç maça çıkmıştı.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel iyileşti

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel iyileşti

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...