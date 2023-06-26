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Manchester City'den 100 milyon euroluk transfer atağı: Tarihin en pahalı stoperi olabilir

Manchester City'de yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Defans bloğunu güçlendirmek isteyen teknik direktör Pep Guardiola'nın istediği Josko Gvardiol ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki Hırvat savunmacı, tarihin en pahalı stoperi olabilir.

Manchester City'den 100 milyon euroluk transfer atağı: Tarihin en pahalı stoperi olabilir

İngiltere Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan , 2023-24 sezonuna da iddialı girmek için kolları sıvadı.

JOSKO GVARDIOL'DE SONA DOĞRU

Pep Guardiola'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Manchester City, Josko Gvardiol transferinde büyük yol katetti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, Josko Gvardiol ile anlaşma sağladı.

LEIPZIG EN AZ 100 MİLYON EURO BEKLİYOR

Bunun üzerine Leipzig ile temaslar sıklaştı. Alman ekibi, tarihin en pahalı stoperi unvanını almasını istediği Josko Gvardiol'u 100 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmaya yanaşmıyor.

18.8 MİLYON EURO'YA EDİLMİŞTİ

Leipzig, Josko Gvardiol'u 2021-22 sezonu başında Dinamo Zagreb'den 18.8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezon toplam 41 maça çıkan Josko Gvardiol 3 gollük katkı verdi.

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