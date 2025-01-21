Manchester City'den 35 milyon euroluk transfer: Vitor Reis imzayı attı

Manchester City, Palmeiras'tan Vitor Reis'in transferini tamamladı.



Genç savunmacı, City ile 2029 yazına kadar sürecek dört buçuk yıllık bir sözleşmeye imza attı.

The Athletic'in haberine göre, İngiliz devinin 19 yaşındaki oyuncu için 35 milyon euro bonservis bedeli ödediği kaydedildi.

Reis, transferle ilgili olarak şunları söyledi:

"Manchester City gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldığım için çok heyecanlıyım. Son sezonlardaki inanılmaz başarıları herkes gördü ve ben de daha fazla kupa kazanırken iz bırakmak istiyorum.

Pep Guardiola ile çalışmak her genç oyuncunun hayalidir ve onun beni en iyi oyuncu olmam için geliştirebileceğini biliyorum. City'nin Brezilyalı futbolcularla çalışma konusunda büyük bir tecrübesi var ve Ederson ve Savinho gibi isimlerin olduğu bir kadroya katılmak benim için büyük bir avantaj olacak."

City, daha önce Lens'ten savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov’u transfer etmiş ve Eintracht Frankfurt ile forvet Omar Marmoush'un transferi için sözlü bir anlaşmaya varmıştı.

VITOR REIS KİMDİR?



Reis, Brezilya Milli Takımı’nda U17 seviyesine kadar forma giydi ve Palmeiras formasıyla Haziran ayında A takımda ilk maçına çıktığından bu yana 22 kez sahaya çıktı.



19 yaşındaki oyuncu, 2022 sezonunun sonunda Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayarak 2025 yılına kadar anlaşmıştı. Ardından, Abel Ferreira’nın ekibinde stoper olarak düzenli bir ilk 11 oyuncusu haline geldi.



Reis, Palmeiras'ın altyapısından Endrick ve Luis Guilherme ile aynı dönemde yetişti.

Endrick 2024'te Real Madrid'e, Luis Guilherme ise West Ham United'a transfer olmuştu.

Aynı altyapıdan çıkan bir diğer takım arkadaşı Estevao Willian (17 yaşında) ise bu yaz Chelsea’ye katılacak.