Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme

Manchester City, 2024/25 sezonunun sonunda sözleşmesi sona erecek olan menajer Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.



Guardiola imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Manchester City benim için çok şey ifade ediyor. Bu benim buradaki dokuzuncu sezonum. Birlikte pek çok harika zaman yaşadık. Bu futbol kulübüne karşı gerçekten özel hislerim var. Bu yüzden iki sezon daha burada kalacağım için çok mutluyum” dedi.

GUARDIOLA'NIN MANCHESTER CITY KARİYERİ



Guardiola yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nde üst üste dört kez şampiyon olan ve bir Premier Lig sezonunda 100 puana ulaşan ilk kulüp olmuştu.



53 yaşındaki teknik adam, City'nin sekiz sezonunda altı Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2022/23 sezonunda tarihi bir üçleme dahil olmak üzere 18 büyük kupa kazanmasını sağladı.



FESİH MADDESİ YER ALMIYOR



Öte yandan Guardian'ın haberine göre, Pep Guardiola’nın Manchester City ile yaptığı yeni sözleşmede, kulübün bağımsız bir komisyon tarafından mali usulsüzlükten suçlu bulunması halinde Premier Lig’den düşürülmesi durumunda fesih maddesinin yer almadığı kaydedildi.