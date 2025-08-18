NTV.COM.TR

Manchester City'nin Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı: Şoke eden cevap!

Galatasaray'ın gündemindeki Ederson için Manchester City'nin talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan 'da hareketli günler yaşanıyor.

Kaleci transferinde ile Ederson için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların pazarlıkları ortaya çıktı.

GALATASARAY'I ŞAŞIRTAN CEVAP

Breziyalı file bekçisi için 10 milyon euro'luk teklifle masaya oturan Galatasaray'a Manchester City'den şaşırtan bir cevap geldi.

CITY'NİN İSTEDİĞİ PARA

Fabrizio Romano'nun haberine göre City, Ederson için Galatasaray'dan 25 milyon euro talep etti.

GALATASARAY BASTIRIYOR

Sarı-kırmızılı kulübün aradaki büyük farka rağmen İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü ve kulüp bazında anlaşma zemininin arandığı kaydedildi.

EDERSON İLE ANLAŞMA TAMAM

Ayrıca haberde 'ın Ederson ile net olarak anlaştığı ve deneyimli eldivenin sarı-kırmızılılara imza atmak istediği de ifade edildi.

EDERSON'UN CITY PERFORMANSI

'e 2017'de Benfica'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle olan Ederson, Premier Lig deviyle çıktığı 372 maçta 311 gol yedi ve 168 maçta kalesini gole kapattı.

