Manchester City'nin Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı: Şoke eden cevap!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.



Kaleci transferinde Manchester City ile Ederson için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların pazarlıkları ortaya çıktı.

GALATASARAY'I ŞAŞIRTAN CEVAP



Breziyalı file bekçisi için 10 milyon euro'luk teklifle masaya oturan Galatasaray'a Manchester City'den şaşırtan bir cevap geldi.

CITY'NİN İSTEDİĞİ PARA



Fabrizio Romano'nun haberine göre City, Ederson için Galatasaray'dan 25 milyon euro talep etti.